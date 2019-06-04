в районе населенного пункта Верхнеторецк из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

вблизи города Авдеевка из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Каменка из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;

трижды вблизи населенного пункта Пески из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новотроицкое со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи села Водяное с автоматических станковых гранатометов.

За минувшие сутки 3 июня боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;