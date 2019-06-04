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оновлено
04.06.2019
09:14

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• боевая машина пехоты . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • режим прекращения огня • Евросоюз

Сутки на Донбассе: потерь среди военнослужащих ООС нет

Сутки на Донбассе: потерь среди военнослужащих ООС нет

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. forUm >>  сьогодні, 09:09

в районе населенного пункта Верхнеторецк из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

вблизи города Авдеевка из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Каменка из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;

трижды вблизи населенного пункта Пески из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новотроицкое со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи села Водяное с автоматических станковых гранатометов.

За минувшие сутки 3 июня боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

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Сутки на Донбассе: потерь среди военнослужащих ООС нет

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Фокус: Сутки на Донбассе: потерь среди военнослужащих ООС нет Телеграф: Штаб ООС: Боевики НВФ 13 раз нарушили режим прекращения огня UAtoday: На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ

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