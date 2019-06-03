возле населенного пункта МАЙОРСК из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Mariupol.tv >> сьогодні, 09:33

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил:

у города Марьинка из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм;

вблизи села Гнутово из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки 2 июня боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.