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оновлено
03.06.2019
12:35

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Сутки на Донбассе прошли без потерь

Сутки на Донбассе прошли без потерь

возле населенного пункта МАЙОРСК из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>  сьогодні, 09:33

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил:

у города Марьинка из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм;

вблизи села Гнутово из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки 2 июня боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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62.ua — сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет Фокус: Сутки на Донбассе прошли без потерь Телеграф: Штаб ООС: За сутки зафиксировано 5 обстрелов, без потерь 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Новые обстрелы Донбасса: сводка на утро 3 июня Сайт города Доброполье: Сутки в ООС: потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет
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