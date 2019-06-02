Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. ГолосUA >> сьогодні, 11:06

На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. Телеграф >> сьогодні, 07:43

От начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. forUm >> сьогодні, 09:20

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 15 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 09:22