Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. ГолосUA >> сьогодні, 11:06
На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. Телеграф >>
От начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. forUm >>
За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 15 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>
На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются. Сайт города Донецка >>