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оновлено
02.06.2019
11:43

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За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 15 раз

За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 15 раз

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. ГолосUA >>  сьогодні, 11:06

На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. Телеграф >>

От начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. forUm >>

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 15 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются. Сайт города Донецка >>

ФОТО:

Online.ua: Сутки в ООС: враг усилил обстрелы, но понес потери Online.ua: Сутки в ООС: враг усилил обстрелы, но понес потери 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Сутки в ООС: зафиксировано 15 обстрелов, один украинский воин был ранен Сайт города Доброполье: Сутки в ООС:: 1 июня зафиксировано 15 обстрелов Сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 15 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ
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