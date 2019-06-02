В Северной Ирландии вспыхнули массовые беспорядки: погибла журналистка TheUK.one >> сьогодні, 15:36

По предварительной версии полиции, взрывное устройство было заложено радикально настроенными североирландскими республиканцами. Телеграф >> сьогодні, 06:28