В Северной Ирландии вспыхнули массовые беспорядки: погибла журналистка TheUK.one >> сьогодні, 15:36
По предварительной версии полиции, взрывное устройство было заложено радикально настроенными североирландскими республиканцами. Телеграф >>
Полиция Северной Ирландии обнаружила и обезвредила в Белфасте взрывное устройство, прикрепленное к полицейскому автомобилю. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правоохранительных органов. "Очень повезло, что это устройство было обнаружено прежде, чем оно взорвалось, и никто не был убит или серьезно ранен. TheUK.one >>