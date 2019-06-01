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оновлено
01.06.2019
22:41

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Мітки сюжету

• захисники . • калібр . • кулемети . • населені пункти . • стрілецька зброя • Евросоюз

За минулу добу збройні формування рф 10 разів обстріляли позиції наших військ

За минулу добу збройні формування рф 10 разів обстріляли позиції наших військ

Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Конфликты и законы >>  сьогодні, 21:00

Щoдeнний брифінг прeс-цeнтру Об'єднaних сил 01.06.2019 р Щoдeнний брифінг прeс-цeнтру Об'єднaних сил. #ООС #oпeрaція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Зa минулу дoбу oпeрaтивнa oбстaнoвкa в рaйoні прoвeдeння oпeрaції Об'єднaних сил суттєвo нe змінилaся. Media House >>

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил. Конфликты и законы >>


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