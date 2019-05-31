На Донбассе за прошедшие сутки, 30 мая, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ двое украинских военных получили ранения. Об этом информирует пресс-центра штаба операции Объединенных сил. Журналіст >> сьогодні, 09:35
На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>
Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. UAtoday >>