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оновлено
31.05.2019
17:11

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Мітки сюжету

• Донбасс . • боевая машина пехоты . • военнослужащие . • пищевик . • режим прекращения огня • Евросоюз

За минувшие сутки на Донбассе оккупанты восемь раз обстреляли позиции ВСУ

За минувшие сутки на Донбассе оккупанты восемь раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе за прошедшие сутки, 30 мая, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ двое украинских военных получили ранения. Об этом информирует пресс-центра штаба операции Объединенных сил. Журналіст >>  сьогодні, 09:35

На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. UAtoday >>

ФОТО:

UAtoday: На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены два украинских защитника

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