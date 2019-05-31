вблизи населенного пункта ПИЩЕВИК - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; CityNews >> сьогодні, 09:20

30 мая один оккупант был ранен. 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 08:00

За сутки, 30 мая вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 08:00

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Mariupol.tv >> сьогодні, 09:11