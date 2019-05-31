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оновлено
31.05.2019
09:35

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• боевая машина пехоты . • калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты • Евросоюз

30 мая российские террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня

30 мая российские террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня

вблизи населенного пункта ПИЩЕВИК - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; CityNews >>  сьогодні, 09:20

30 мая один оккупант был ранен. 62.ua — сайт города Донецка >>

За сутки, 30 мая вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. 0642.ua — сайт города Луганска >>

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Mariupol.tv >>

31 мая враг уже четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил. CityNews >>

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62.ua — сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили перемирие: ранены два воина ВСУ

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