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оновлено
31.05.2019
09:35

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • режим прекращения огня • Евросоюз

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Боевики ранили двух украинских военных в зоне ООС на Донбассе

Боевики ранили двух украинских военных в зоне ООС на Донбассе

вблизи населенного пункта Пищевик - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Слово и Дело >>  сьогодні, 09:20

Один боевик был ранены. Деловая столица (газета) >>

"Потерь среди военнослужащих ООС нет. Телеграф >>

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Online.ua >>

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Слово и Дело >>

ФОТО:

Online.ua: Ситуация на Донбассе обостряется - боевики бьют с запрещенной артиллерии

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