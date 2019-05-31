вблизи населенного пункта Пищевик - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Слово и Дело >> сьогодні, 09:20
Один боевик был ранены. Деловая столица (газета) >>
"Потерь среди военнослужащих ООС нет. Телеграф >>
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Online.ua >>
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Слово и Дело >>