вблизи населенного пункта Пищевик - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Слово и Дело >> сьогодні, 09:20

Один боевик был ранены. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 07:21

"Потерь среди военнослужащих ООС нет. Телеграф >> сьогодні, 07:43

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Online.ua >> сьогодні, 09:12