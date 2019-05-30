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оновлено
30.05.2019
17:01

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Мітки сюжету

• взрывные устройства . • дежурство . • минер . • пресечение . • сообщение о минировании • Евросоюз

Взрывных устройств на Южно-Украинской АЭС не обнаружено

Взрывных устройств на Южно-Украинской АЭС не обнаружено

Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС работает в штатном режиме. НикВести >>  сьогодні, 14:00

Ведутся поисковые мероприятия по выявлению предметов с признаками взрывного устройства на атомной станции. Nikolaev-city >>

Как сообщает портал «Новости-N» на ЮУ АЭС, после получения сообщения о минировании с целью предупреждения, выявления и пресечения возможных актов террористического или диверсионного характера был активизирован антитеррористический штаб. Наблюдатель >>

Относительно информации о минировании Южно-Украинской АЭС служба физической защиты Южно-Украинского энергокомплекса сообщает следующее. НикВести >>

ФОТО:

Nikolaev-city: Взрывных устройств на Южно-Украинской АЭС не обнаружено

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