Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС работает в штатном режиме. НикВести >> сьогодні, 14:00

Ведутся поисковые мероприятия по выявлению предметов с признаками взрывного устройства на атомной станции. Nikolaev-city >> сьогодні, 13:11

Как сообщает портал «Новости-N» на ЮУ АЭС, после получения сообщения о минировании с целью предупреждения, выявления и пресечения возможных актов террористического или диверсионного характера был активизирован антитеррористический штаб. Наблюдатель >> сьогодні, 13:52