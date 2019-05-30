Розширений пошук
оновлено
30.05.2019
11:21

Актуальні теми

Мітки сюжету

• боевая машина пехоты . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

29 мая российские террористы обстреляли позиции ВСУ из 152 мм и 122 мм артиллерии

29 мая российские террористы обстреляли позиции ВСУ из 152 мм и 122 мм артиллерии

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Остров >>  сьогодні, 10:10

4 раза возле населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. CityNews >>

Оккупанты также обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: вблизи населенного пункта ОРЕХОВО из артиллерийских систем калибра 152 мм; возле населенного пункта ЗОЛОТОЕ-4 из минометов калибра 120 мм; вблизи населенного пункта НОВОЛУГАНСКОЕ из автоматических станковых гранатометов; в районе участка разведение сил и средств вблизи населенного пункта СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ из стрелкового оружия. Mariupol.tv >>

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Остров >>

ФОТО:

62.ua — сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 19 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Донбасс сотрясается от обстрелов, под ударом позиции ОС у Авдеевки 6264.com.ua - сайт города Краматорска: ООС: Боевики били из артиллерии, БМП и минометов, без потерь UAtoday: Оккупанты лупили из артиллерии 152 калибра по позициям ВСУ под Орехово 057.ua — сайт города Харькова: Трое убитых оккупантов и один раненый: ситуация в зоне ООС

Інші новини теми:

За сутки российско-оккупационные войска 19 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет 0642.ua — сайт города Луганска
За сутки российско-оккупационные войска 19 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет 62.ua — сайт города Донецка
Донбасс сотрясается от обстрелов, под ударом позиции ОС у Авдеевки 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова
Оккупанты лупили из артиллерии 152 калибра по позициям ВСУ под Орехово UAtoday
За сутки военные уничтожили 3 боевиков forUm

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>