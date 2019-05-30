С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Остров >> сьогодні, 10:10

4 раза возле населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:06

29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. CityNews >> сьогодні, 09:20

Оккупанты также обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 09:30

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: вблизи населенного пункта ОРЕХОВО из артиллерийских систем калибра 152 мм; возле населенного пункта ЗОЛОТОЕ-4 из минометов калибра 120 мм; вблизи населенного пункта НОВОЛУГАНСКОЕ из автоматических станковых гранатометов; в районе участка разведение сил и средств вблизи населенного пункта СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ из стрелкового оружия. Mariupol.tv >> сьогодні, 09:32