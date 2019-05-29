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оновлено
29.05.2019
12:30

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• крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

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Сутки на Донбассе: получил ранение один военнослужащий

Сутки на Донбассе: получил ранение один военнослужащий

и стрелкового оружия. Журналіст >>  сьогодні, 12:32

трижды в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Лебединское из минометов калибра 120 мм;

дважды у населенных пунктов Каменка и Водяное из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи села Павлополь из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Чермалык из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

вблизи города Попасная из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у населенного пункта Железное из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

За минувшие сутки 28 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

у населенного пункта Широкино из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;

вблизи населенного пункта Пищевик из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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ФОТО:

Телеграф: Сводка ООС: Боевики 11 раз нарушали "режим тишины", один боец ВСУ ранен 6264.com.ua - сайт города Краматорска: Война продолжается: 11 обстрелов за сутки, оккупанты применили 152-мм артиллерию Сайт города Доброполье: Сутки в ООС: по Донбассу били из артиллерии, досталось и Авдеевке 057.ua — сайт города Харькова: Трое убитых оккупантов и раненый украинский боец: ситуация в зоне ООС

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