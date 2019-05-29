и стрелкового оружия. Журналіст >> сьогодні, 12:32
трижды в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Лебединское из минометов калибра 120 мм;
дважды у населенных пунктов Каменка и Водяное из станковых противотанковых гранатометов;
вблизи села Павлополь из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи населенного пункта Чермалык из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:
вблизи города Попасная из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
у населенного пункта Железное из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
За минувшие сутки 28 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:
у населенного пункта Широкино из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;
вблизи населенного пункта Пищевик из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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Фокус