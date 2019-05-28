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Наприклад: Володимир Зеленський
оновлено
28.05.2019
16:45

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Мітки сюжету

• бронежилет . • госслужба . • демаскировка . • передвижение . • соцсети • Евросоюз

Персони

Броник задом наперед и демаскировка: Хомчак и Зеленский шкваранулись на передовой (ФОТО)

И опасный для государства, ведь любой российский снайпер запросто мог ликвидировать президента. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>  сьогодні, 14:50

Вылазка Владимира Зеленского на передовую сразу же стала поводом для зубоскальства со стороны радикальных стронников президента Порошенко. 24 канал >>

"Шкваранулся" не только сам Зеленский, но и назначенный им начальником Генштаба Руслан Хомчак. Он умудрился надеть бронежилет-плитоноску задом наперед. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>


Думка користувачів ресурсу Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

— Жду когда порохоботы начнут обсуждать резинку на трусах Зеленского. А то уже скучно.\nТам на резинке трусов есть тоненьки красные и синие ниточки. на белом! Понятно же что это знак кремля. (подсказка) - News

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