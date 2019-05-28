И опасный для государства, ведь любой российский снайпер запросто мог ликвидировать президента. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 14:50

Вылазка Владимира Зеленского на передовую сразу же стала поводом для зубоскальства со стороны радикальных стронников президента Порошенко. 24 канал >> сьогодні, 12:00