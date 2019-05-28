Наприклад:
И опасный для государства, ведь любой российский снайпер запросто мог ликвидировать президента. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 14:50
Вылазка Владимира Зеленского на передовую сразу же стала поводом для зубоскальства со стороны радикальных стронников президента Порошенко. 24 канал >>
"Шкваранулся" не только сам Зеленский, но и назначенный им начальником Генштаба Руслан Хомчак. Он умудрился надеть бронежилет-плитоноску задом наперед. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>
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