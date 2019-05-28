вблизи населенного пункта МАЙОРСК из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Mariupol.tv >> сьогодні, 09:54
"С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции возле города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". CityNews >>
Потерь среди украинских военных нет. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Слово и Дело >>
-центра Объединенных сил, 27 мая четверо оккупантов были ранены. Mariupol.tv >>