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оновлено
28.05.2019
11:50

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Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

27 мая российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня

27 мая российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня

вблизи населенного пункта МАЙОРСК из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>  сьогодні, 09:54

"С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции возле города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". CityNews >>

Потерь среди украинских военных нет. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Слово и Дело >>

-центра Объединенных сил, 27 мая четверо оккупантов были ранены. Mariupol.tv >>


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