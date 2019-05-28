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"С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции возле города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". CityNews >> сьогодні, 09:05

Потерь среди украинских военных нет. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:05

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