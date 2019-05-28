На обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются. Остров >> сьогодні, 09:27

27 мая четыре оккупанта были ранены. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 08:00

За минувшие сутки, 27 мая, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. forUm >> сьогодні, 08:51

С начала текущих суток, 28 мая, противник один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции ОС вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:00