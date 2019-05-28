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оновлено
28.05.2019
11:50

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• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • стрелковое оружие • Евросоюз

Минувшие сутки на фронте прошли без потерь для украинских военных - штаб ООС

Минувшие сутки на фронте прошли без потерь для украинских военных - штаб ООС

На обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются. Остров >>  сьогодні, 09:27

27 мая четыре оккупанта были ранены. 0642.ua — сайт города Луганска >>

За минувшие сутки, 27 мая, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. forUm >>

С начала текущих суток, 28 мая, противник один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции ОС вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Остров >>

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0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Донбасс, зона ООС: оккупанты устроили новые обстрелы, в их рядах есть раненые

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За сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет Сайт города Донецка

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