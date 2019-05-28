У населенного пункта Пивденне - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта майорских - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. ГолосUA >> сьогодні, 09:07

27 мая четыре пророссийских боевика были ранены. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 07:18

"С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Телеграф >> сьогодні, 07:26