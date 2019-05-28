Наприклад:
У населенного пункта Пивденне - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта майорских - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. ГолосUA >> сьогодні, 09:07
27 мая четыре пророссийских боевика были ранены. Деловая столица (газета) >>
"С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Телеграф >>
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. ГолосUA >>