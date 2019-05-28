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оновлено
28.05.2019
11:50

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • стрелковое оружие • Евросоюз

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ООС на Донбассе: четыре обстрела, потерь нет

ООС на Донбассе: четыре обстрела, потерь нет

У населенного пункта Пивденне - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта майорских - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. ГолосUA >>  сьогодні, 09:07

27 мая четыре пророссийских боевика были ранены. Деловая столица (газета) >>

"С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Телеграф >>

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. ГолосUA >>

ФОТО:

ГолосUA: ООС на Донбассе: четыре обстрела, потерь нет

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