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оновлено
27.05.2019
10:54

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• Гнутова . • крупнокалиберные пулеметы . • противотанковый гранатомет . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Боевики трижды обстреляли украинские позиции, потерь нет

Боевики трижды обстреляли украинские позиции, потерь нет

Враг обстреливал военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия forUm >>  сьогодні, 09:08

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» боевики обстреляли позиции ОС: возле села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Слово и Дело >>

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