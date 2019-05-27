Враг обстреливал военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия forUm >> сьогодні, 09:08

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» боевики обстреляли позиции ОС: возле села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Слово и Дело >> сьогодні, 08:50

Зайцево в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:04