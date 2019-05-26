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оновлено
26.05.2019
18:54

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Мітки сюжету

• Уголовный кодекса Украины . • гранат . • двор . • обломки . • хулиганство • Евросоюз

На Одесчине в частный дом бросили гранату (ФОТО)

На Одесчине в частный дом бросили гранату (ФОТО)

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. С места происшествия изъяли обломки взрывного устройства. Они направлены на экспертизу. Деловая столица (газета) >>  сьогодні, 16:22

Взрыв произошел в ночь с 25 на 26 мая э в частном дворе 42-летней местной жительницы. Наблюдатель >>

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и подозреваемых. Телеграф >>

Событие квалифицированы по части четвёртой статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Первый городской. Одесса >>

Взорвалась граната РГД-5. Наблюдатель >>

Сдетонировала граната РГД-5. Деловая столица (газета) >>

ФОТО:

Град.ua: В Одесской области прозвучал взрыв Деловая столица (газета): На Одесчине в частный дом бросили гранату (ФОТО)

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