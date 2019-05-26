На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. С места происшествия изъяли обломки взрывного устройства. Они направлены на экспертизу. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 16:22
Взрыв произошел в ночь с 25 на 26 мая э в частном дворе 42-летней местной жительницы. Наблюдатель >>
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и подозреваемых. Телеграф >>
Событие квалифицированы по части четвёртой статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Первый городской. Одесса >>
Взорвалась граната РГД-5. Наблюдатель >>
Сдетонировала граната РГД-5. Деловая столица (газета) >>