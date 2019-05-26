На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 10:36

25 мая вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 09:18

Обстрелы были зафиксированы и в районе Авдеевки. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 10:18

Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;четыре раза у населенного пункта Пески - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов. Сайт города Донецка >> сьогодні, 10:36