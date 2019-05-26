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оновлено
26.05.2019
13:43

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Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • перемирие . • режим прекращения огня . • российско • Евросоюз

Обстрелы позиций ВСУ и раненый оккупант: ситуация в зоне ООС

Обстрелы позиций ВСУ и раненый оккупант: ситуация в зоне ООС

На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются. 0642.ua — сайт города Луганска >>  сьогодні, 10:36

25 мая вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. 057.ua — сайт города Харькова >>

Обстрелы были зафиксированы и в районе Авдеевки. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;четыре раза у населенного пункта Пески - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов. Сайт города Донецка >>

25 мая один оккупант был ранен. 0642.ua — сайт города Луганска >>

ФОТО:

06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Снижение обстрелов и отсутствие потерь: из зоны ООС пришли хорошие новости Сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет 0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет

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