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оновлено
26.05.2019
13:43

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• Донбасс . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • потери . • режим прекращения огня • Евросоюз

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Сутки на Донбассе прошли без потерь

Сутки на Донбассе прошли без потерь

Обстрелы были зафиксированы в районе поселка Опытное (из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов), Пески (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Паврополя (с крупнокалиберных пулеметов). UAtoday >>  сьогодні, 11:57

Все случаи нарушения противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи поселка Опытное боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Также обстрелы зафиксированы у населенного пункта Пески и в районе села Павлополь.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

За минувшие сутки 25 мая боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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Фокус: Сутки на Донбассе прошли без потерь ГолосUA: Сводка ООС: Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе Сайт города Доброполье: Потерь нет. Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции UAtoday: Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных

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