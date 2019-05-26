Обстрелы были зафиксированы в районе поселка Опытное (из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов), Пески (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Паврополя (с крупнокалиберных пулеметов). UAtoday >> сьогодні, 11:57

Все случаи нарушения противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи поселка Опытное боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Также обстрелы зафиксированы у населенного пункта Пески и в районе села Павлополь.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

За минувшие сутки 25 мая боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.