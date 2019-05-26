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оновлено
26.05.2019
09:31

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Мітки сюжету

• Гнутова . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • потери . • режим прекращения огня • Евросоюз

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Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции

Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции

25 мая вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Остров >>  сьогодні, 09:17

Боевики НВФ применили различные системы вооружений. Телеграф >>

По состоянию на 7:00 26 мая враг со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции ООС вблизи села Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Деловая столица (газета) >>

Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. Слово и Дело >>

Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи поселка ОПЫТНОЕ из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза возле населенного пункта ПЕСКИ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе села ПАВЛОПОЛЬ из крупнокалиберных пулеметов. Mariupol.tv >>


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