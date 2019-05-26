25 мая вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Остров >> сьогодні, 09:17

Боевики НВФ применили различные системы вооружений. Телеграф >> сьогодні, 07:22

По состоянию на 7:00 26 мая враг со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции ООС вблизи села Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Деловая столица (газета) >> сьогодні, 08:05

Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. Слово и Дело >> сьогодні, 08:25