25 мая вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Остров >> сьогодні, 09:17
Боевики НВФ применили различные системы вооружений. Телеграф >>
По состоянию на 7:00 26 мая враг со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции ООС вблизи села Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Деловая столица (газета) >>
Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. Слово и Дело >>
Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи поселка ОПЫТНОЕ из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза возле населенного пункта ПЕСКИ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе села ПАВЛОПОЛЬ из крупнокалиберных пулеметов. Mariupol.tv >>