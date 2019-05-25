в районе населенного пункта Станица Луганская - из стрелкового оружия. ГолосUA >> сьогодні, 13:16
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Слово и Дело >>
От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Mariupol.tv >>
Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения на востоке Украины в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований 24 мая. Остров >>
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. ГолосUA >>