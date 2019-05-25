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оновлено
25.05.2019
17:03

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• крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

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За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 17 раз

За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 17 раз

в районе населенного пункта Станица Луганская - из стрелкового оружия. ГолосUA >>  сьогодні, 13:16

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Слово и Дело >>

От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Mariupol.tv >>

Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения на востоке Украины в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований 24 мая. Остров >>

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. ГолосUA >>

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06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Сутки в районе ООС: в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен 0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 17 раз нарушили перемирие: погиб воин ВСУ ГолосUA: За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 17 раз

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