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оновлено
25.05.2019
11:55

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Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки в районе ООС: в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен

Сутки в районе ООС: в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен

Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения на востоке Украины в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований 24 мая. Остров >>  сьогодні, 10:45

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Слово и Дело >>

От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Mariupol.tv >>

Майорск - из ручных противотанковых гранатометов, в районе н.п. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: вблизи населенного пункта Шумі - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм; у населенного пункта майорских - из ручных противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Станице Луганской - из стрелкового оружия. 0642.ua — сайт города Луганска >>

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения" Остров >>

ФОТО:

06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Сутки в районе ООС: в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен 0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 17 раз нарушили перемирие: погиб воин ВСУ

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