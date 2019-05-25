Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения на востоке Украины в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований 24 мая. Остров >> сьогодні, 10:45

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Слово и Дело >> сьогодні, 08:30

От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Mariupol.tv >> сьогодні, 08:48

Майорск - из ручных противотанковых гранатометов, в районе н.п. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 10:10

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: вблизи населенного пункта Шумі - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм; у населенного пункта майорских - из ручных противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Станице Луганской - из стрелкового оружия. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 10:39