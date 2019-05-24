23 мая двое оккупантов были уничтожены, еще один ранен. CityNews >> сьогодні, 09:24
С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: возле Новотроицкого, Лебединского, Гнутово. Слово и Дело >>
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 23 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов, ранен один военный. CityNews >>