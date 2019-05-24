23 мая двое оккупантов были уничтожены, еще один ранен. CityNews >> сьогодні, 09:24

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: возле Новотроицкого, Лебединского, Гнутово. Слово и Дело >> сьогодні, 08:40