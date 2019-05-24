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оновлено
24.05.2019
09:34

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Мітки сюжету

• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • обстрелы . • режим прекращения огня • Евросоюз

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

23 мая двое оккупантов были уничтожены, еще один ранен. CityNews >>  сьогодні, 09:24

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: возле Новотроицкого, Лебединского, Гнутово. Слово и Дело >>

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 23 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов, ранен один военный. CityNews >>


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