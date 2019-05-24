Противник также обстреливал украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Reporter UA >> сьогодні, 10:43

Генеральная прокуратура Украины заявила о получения дополнительных доказательств военного присутствия Российской Федерации в Донецкой области. Слово и Дело >> сьогодні, 08:40

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 23 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов, ранен один военный. CityNews >> сьогодні, 09:24