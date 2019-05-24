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оновлено
24.05.2019
16:01

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Мітки сюжету

• Лебединский . • группировка . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • режим прекращения огня • Евросоюз

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Противник также обстреливал украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Reporter UA >>  сьогодні, 10:43

Генеральная прокуратура Украины заявила о получения дополнительных доказательств военного присутствия Российской Федерации в Донецкой области. Слово и Дело >>

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 23 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов, ранен один военный. CityNews >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Николаевки и Песков, возле Павлополя, Старогнатовки и Чермалыка, вблизи Опытного, Авдеевки и Пищевика. Reporter UA >>


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