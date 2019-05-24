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оновлено
24.05.2019
16:01

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• крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

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Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен один военнослужащий

Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен один военнослужащий

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются. Остров >>  сьогодні, 10:13

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный. Телеграф >>

За минувшие сутки, 23 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минометов калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС. forUm >>

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. ГолосUA >>

23 мая двое оккупантов уничтожены, еще один - ранен. Остров >>

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UAtoday: ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных ГолосUA: Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен один военнослужащий 057.ua — сайт города Харькова: Убили двух оккупантов и одного ранили: ситуация в зоне ООС

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