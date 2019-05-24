На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются. Остров >> сьогодні, 10:13

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный. Телеграф >> сьогодні, 07:19

За минувшие сутки, 23 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минометов калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС. forUm >> сьогодні, 09:27

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. ГолосUA >> сьогодні, 09:48