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оновлено
24.05.2019
01:49

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Мітки сюжету

• Донбасс . • группировка . • минометы . • населенные пункты . • режим прекращения огня • Евросоюз

За день на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 6 раз

За день на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 6 раз

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой". ГолосUA >>  вчора, 20:02

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север враг из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4. Главком >>

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески - из противотанковых ракетных комплексов; трижды у населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. CityNews >>

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. ГолосUA >>

ФОТО:

Главком: На Донбассе сегодня без потерь среди украинских военных ГолосUA: За день на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 6 раз

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