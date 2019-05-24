Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой". ГолосUA >> вчора, 20:02

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север враг из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4. Главком >> вчора, 18:37

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески - из противотанковых ракетных комплексов; трижды у населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. CityNews >> вчора, 19:04