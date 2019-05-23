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оновлено
23.05.2019
16:45

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• боевая машина пехоты . • гранатометы . • минометы . • обстрелы . • режим прекращения огня • Евросоюз

Сутки в ООС: пять обстрелов, один военнослужащий получил ранение

Сутки в ООС: пять обстрелов, один военнослужащий получил ранение

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения... Gottstat.com >>  сьогодні, 09:50

В течение минувших суток, 22 мая, пророссийские боевики пять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе В двух случаях против украинских военных применялось вооружение, запрещенное минскими соглашениями, передает "ДС. Деловая столица (газета) >>

Дважды незаконные вооруженные формирования применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм. Остров >>

На Донбассе попали в плен восемь военных. Также стало известно, что школы на Донбассе все чаще подвергаются обстрелам. Слово и Дело >>

22 мая два боевика были уничтожены, еще один - ранен. Также враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль". Gottstat.com >>

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ГолосUA: Сутки в ООС: пять обстрелов, один военнослужащий получил ранение Gottstat.com: Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ранен один боец

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