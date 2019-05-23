"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения... Gottstat.com >> сьогодні, 09:50
В течение минувших суток, 22 мая, пророссийские боевики пять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе В двух случаях против украинских военных применялось вооружение, запрещенное минскими соглашениями, передает "ДС. Деловая столица (газета) >>
Дважды незаконные вооруженные формирования применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм. Остров >>
На Донбассе попали в плен восемь военных. Также стало известно, что школы на Донбассе все чаще подвергаются обстрелам. Слово и Дело >>
22 мая два боевика были уничтожены, еще один - ранен. Также враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль". Gottstat.com >>