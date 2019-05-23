"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения... Gottstat.com >> сьогодні, 09:50

В течение минувших суток, 22 мая, пророссийские боевики пять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе В двух случаях против украинских военных применялось вооружение, запрещенное минскими соглашениями, передает "ДС. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 07:12

Дважды незаконные вооруженные формирования применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм. Остров >> сьогодні, 08:08

На Донбассе попали в плен восемь военных. Также стало известно, что школы на Донбассе все чаще подвергаются обстрелам. Слово и Дело >> сьогодні, 09:15