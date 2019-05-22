"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения". ГолосUA >> сьогодні, 09:23

За прошедшие сутки, 21 мая, сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Слово и Дело >> сьогодні, 08:46

От начала текущих суток, 22 мая, нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не было зафиксировано. CityNews >> сьогодні, 09:09