"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения". ГолосUA >> сьогодні, 09:23
За прошедшие сутки, 21 мая, сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Слово и Дело >>
От начала текущих суток, 22 мая, нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не было зафиксировано. CityNews >>
Как сообщается, боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось. ГолосUA >>