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оновлено
22.05.2019
11:31

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Мітки сюжету

• Гнутова . • Донбасс . • обстрелы . • режим прекращения огня . • сводка • Евросоюз

Сводка ООС: На Донбассе ранили трех украинских военных

Сводка ООС: На Донбассе ранили трех украинских военных

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения". ГолосUA >>  сьогодні, 09:23

За прошедшие сутки, 21 мая, сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Слово и Дело >>

От начала текущих суток, 22 мая, нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не было зафиксировано. CityNews >>

Как сообщается, боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось. ГолосUA >>


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