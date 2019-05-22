- дважды в районе населенного пункта Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Сайт города Доброполье >> сьогодні, 09:00
Вследствие обстрелов трое военнослужащих ВСУ получили ранения. Online.ua >>
В течение позапрошлых суток 20 мая на Донбассе было зафиксировано 10 обстрелов со стороны террористов. Online.ua >>
В течение 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает "06239" со ссылкой на данные пресс-центра Объединенных сил (ОС). Это минимальное суточное количество обстрелов с начала мая. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>