- дважды в районе населенного пункта Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Сайт города Доброполье >> сьогодні, 09:00

Вследствие обстрелов трое военнослужащих ВСУ получили ранения. Online.ua >> сьогодні, 08:10

В течение позапрошлых суток 20 мая на Донбассе было зафиксировано 10 обстрелов со стороны террористов. Online.ua >> сьогодні, 08:10