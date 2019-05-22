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оновлено
22.05.2019
11:31

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Мітки сюжету

• Гнутова . • крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы . • оккупанты . • режим прекращения огня • Евросоюз

Сутки в зоне ООС: количество обстрелов снизилось

Сутки в зоне ООС: количество обстрелов снизилось

- дважды в районе населенного пункта Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Сайт города Доброполье >>  сьогодні, 09:00

Вследствие обстрелов трое военнослужащих ВСУ получили ранения. Online.ua >>

В течение позапрошлых суток 20 мая на Донбассе было зафиксировано 10 обстрелов со стороны террористов. Online.ua >>

В течение 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает "06239" со ссылкой на данные пресс-центра Объединенных сил (ОС). Это минимальное суточное количество обстрелов с начала мая. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

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Online.ua: Сутки в зоне ООС: количество обстрелов снизилось 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Сутки ООС: оккупанты совершили 5 обстрелов, есть раненые Сайт города Доброполье: Сутки ООС: оккупанты совершили 5 обстрелов, есть раненые

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Сутки ООС: оккупанты совершили 5 обстрелов, есть раненые Сайт города Доброполье

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