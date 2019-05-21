Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. CityNews >> сьогодні, 09:04
С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: у Водяного и Гнутова, ранен один военнослужащий. Слово и Дело >>
20 мая один боевик был уничтожен, еще шестеро ранены. ГолосUA >>
В районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре - с применением запрещенного оружия, ранены двое военных. CityNews >>