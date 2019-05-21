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оновлено
21.05.2019
10:24

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Мітки сюжету

• Донбасс . • группировка . • населенные пункты . • обстрелы . • режим прекращения огня • Евросоюз

ООС: за сутки на Донбассе 12 обстрелов позиций ВСУ, двое раненных

ООС: за сутки на Донбассе 12 обстрелов позиций ВСУ, двое раненных

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. CityNews >>  сьогодні, 09:04

С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: у Водяного и Гнутова, ранен один военнослужащий. Слово и Дело >>

20 мая один боевик был уничтожен, еще шестеро ранены. ГолосUA >>

В районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре - с применением запрещенного оружия, ранены двое военных. CityNews >>


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