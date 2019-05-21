из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Водяное; 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 09:30

Как сообщает Штаб ООС враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 07:20

20 мая один оккупант был уничтожен, еще шесть получили ранения. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 08:53

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. forUm >> сьогодні, 09:09