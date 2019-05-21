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оновлено
21.05.2019
10:24

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• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • стрелковое оружие • Евросоюз

ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, ранен военный

ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, ранен военный

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Водяное; 057.ua — сайт города Харькова >>  сьогодні, 09:30

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