со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово; 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 14:11
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм. Слово и Дело >>
19 мая один оккупант был уничтожен, еще один - ранен. CityNews >>
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. UAtoday >>
Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские соглашения. 057.ua — сайт города Харькова >>