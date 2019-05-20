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оновлено
20.05.2019
22:20

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Мітки сюжету

• боевая машина пехоты . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • режим прекращения огня • Евросоюз

Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен 1 военный

Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен 1 военный

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово; 057.ua — сайт города Харькова >>  сьогодні, 14:11

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм. Слово и Дело >>

19 мая один оккупант был уничтожен, еще один - ранен. CityNews >>

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. UAtoday >>

Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские соглашения. 057.ua — сайт города Харькова >>

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Сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ UAtoday: ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый 057.ua — сайт города Харькова: Один убитый оккупант и обстрелы из артиллерийских систем: ситуация в зоне ООС

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