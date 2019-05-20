Чермалык и Павлополь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов (2 обстрела); вблизи г. Марьинка и Красногоровка со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле с. Лебединское со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов (по 2 обстрела); возле г. Авдеевка и с. Водяное из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия (2 обстрелы); у н.п. Online.ua >> сьогодні, 08:20