Розширений пошук
оновлено
20.05.2019
22:20

Актуальні теми

Мітки сюжету

• боевая машина пехоты . • калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки в зоне ООС: ситуация остается напряженной

Сутки в зоне ООС: ситуация остается напряженной

Чермалык и Павлополь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов (2 обстрела); вблизи г. Марьинка и Красногоровка со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле с. Лебединское со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов (по 2 обстрела); возле г. Авдеевка и с. Водяное из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия (2 обстрелы); у н.п. Online.ua >>  сьогодні, 08:20

UA, 18 мая за сутки на линии соприкосновения было отмечено 18 обстрелов со стороны боевиков. Online.ua >>

ФОТО:

Online.ua: Сутки в зоне ООС: ситуация остается напряженной

Інші новини теми:

Сутки в зоне ООС: ситуация остается напряженной Online.ua

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>