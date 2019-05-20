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оновлено
20.05.2019
22:20

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Сутки в ООС: на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 11 раз

Сутки в ООС: на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 11 раз

- возле города Авдеевка и села Водяное; из крупнокалиберных пулеметов - возле Журналіст >>  сьогодні, 10:28

В течение минувших суток, 19 мая, пророссийские боевики 11 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе В двух случаях против украинских военных было применено вооружение, запрещенное минскими соглашениями, передает "ДС". Деловая столица (газета) >>

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. ГолосUA >>

19 мая одного оккупанта уничтожено, еще один ранен.. Остров >>

На протяжении прошедших суток, 19 мая, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм. Журналіст >>

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06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Сутки на Донбассе: 11 обстрелов террористов, один боец ООС ранен Сайт города Доброполье: Сутки на Донбассе: 11 обстрелов террористов, один боец ООС ранен ГолосUA: Сутки в ООС: на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 11 раз

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