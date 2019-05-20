- возле города Авдеевка и села Водяное; из крупнокалиберных пулеметов - возле Журналіст >> сьогодні, 10:28

В течение минувших суток, 19 мая, пророссийские боевики 11 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе В двух случаях против украинских военных было применено вооружение, запрещенное минскими соглашениями, передает "ДС". Деловая столица (газета) >> сьогодні, 07:11

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 09:18

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. ГолосUA >> сьогодні, 09:45

19 мая одного оккупанта уничтожено, еще один ранен.. Остров >> сьогодні, 10:14