- возле города Авдеевка и села Водяное; из крупнокалиберных пулеметов - возле Журналіст >> сьогодні, 10:28
В течение минувших суток, 19 мая, пророссийские боевики 11 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе В двух случаях против украинских военных было применено вооружение, запрещенное минскими соглашениями, передает "ДС". Деловая столица (газета) >>
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. ГолосUA >>
19 мая одного оккупанта уничтожено, еще один ранен.. Остров >>
На протяжении прошедших суток, 19 мая, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм. Журналіст >>