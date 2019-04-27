"Даже сегодня в столице зафиксирован ряд сообщений о минировании вокзалов и админзданий. Телеграф >> вчора, 22:46
С начала года раскрыто 107 случаев поступления заведомо ложных сообщений террористического характера, 94 "телефонных террористов" установлено. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>
Правоохранители в последнее время фиксируют шквал анонимных сообщений с ложными угрозами минирования. ГолосUA >>
"Ложное сообщение о минировании наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. Телеграф >>