"Даже сегодня в столице зафиксирован ряд сообщений о минировании вокзалов и админзданий. Телеграф >> вчора, 22:46

С начала года раскрыто 107 случаев поступления заведомо ложных сообщений террористического характера, 94 "телефонных террористов" установлено. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> вчора, 20:10

Правоохранители в последнее время фиксируют шквал анонимных сообщений с ложными угрозами минирования. ГолосUA >> вчора, 21:01