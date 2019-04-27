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оновлено
27.04.2019
00:04

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Мітки сюжету

• бедствие . • минер . • отвлечение . • препятствование . • разворачивание • Евросоюз

Украину накрыл шквал лжеминирований - СБУ

Украину накрыл шквал лжеминирований - СБУ

"Даже сегодня в столице зафиксирован ряд сообщений о минировании вокзалов и админзданий. Телеграф >>  вчора, 22:46

С начала года раскрыто 107 случаев поступления заведомо ложных сообщений террористического характера, 94 "телефонных террористов" установлено. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

Правоохранители в последнее время фиксируют шквал анонимных сообщений с ложными угрозами минирования. ГолосUA >>

"Ложное сообщение о минировании наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. Телеграф >>

ФОТО:

Телеграф: В СБУ рассказали о волне "минирования" объектов в Украине

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