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оновлено
26.04.2019
12:10

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Мітки сюжету

• Служба безопасности Украины . • Херсонщина . • автопоезда . • бдительный . • настороженность • Евросоюз

СБУ просит херсонцев быть бдительными в праздничные дни

Сообщение СБУ просит херсонцев быть бдительными в праздничные дни появились сначала на Новости Херсонщины. Новости Херсонщины >>  сьогодні, 10:46

Служба безопасности Украины призывает жителей региона сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности во время пребывания в общественных местах в праздничные и выходные дни, быть бдительными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах. Kherson.net.ua >>

Теперь пункты весового контроля на Одесщине будут охранять бойцы полицейского спецназа. Что касается двух таких пунктов на Херсонщине, то просить о таком усилении оснований нет. Новости Херсонщины >>


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