Сообщение СБУ просит херсонцев быть бдительными в праздничные дни появились сначала на Новости Херсонщины. Новости Херсонщины >> сьогодні, 10:46

Служба безопасности Украины призывает жителей региона сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности во время пребывания в общественных местах в праздничные и выходные дни, быть бдительными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах. Kherson.net.ua >> сьогодні, 10:13