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оновлено
26.04.2019
12:10

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• Одесса . • взрывчатка . • отделение . • служба Главного управления . • тротиловый эквивалент • Евросоюз

В Одессе у отделения банка произошел мощный взрыв

В Одессе у отделения банка произошел мощный взрыв

Известно, что взрыв произошел около часа ночи. Мощность взрывного устройства составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. UAtoday >>  сьогодні, 11:23

В Харькове 8 апреля неизвестные подорвали банкомат, расположенный по ул.Валдайская, и забрали из него деньги, в результате взрыва никто не пострадал. Телеграф >>

В апреле 2016 года неизвестный запустил в головной офис банка на Краснова реактивный противотанковый снаряд. Также, напомним, 25 апреля, в поселке Юрьевка Луганской области прогремел мощный взрыв на шахте "Схидкарбон". ГолосUA >>

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили, что в результате взрыва повреждена часть фасадной стены здания банка, внешняя и внутренняя стороны окна помещения. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

ФОТО:

ГолосUA: В Одессе у отделения банка произошел мощный взрыв UAtoday: В Одессе произошел взрыв у банка

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