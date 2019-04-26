Известно, что взрыв произошел около часа ночи. Мощность взрывного устройства составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. UAtoday >> сьогодні, 11:23

В Харькове 8 апреля неизвестные подорвали банкомат, расположенный по ул.Валдайская, и забрали из него деньги, в результате взрыва никто не пострадал. Телеграф >> сьогодні, 09:58

В апреле 2016 года неизвестный запустил в головной офис банка на Краснова реактивный противотанковый снаряд. Также, напомним, 25 апреля, в поселке Юрьевка Луганской области прогремел мощный взрыв на шахте "Схидкарбон". ГолосUA >> сьогодні, 10:51