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оновлено
26.04.2019
18:41

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• Одесса . • взрывчатка . • инцидент . • отделение . • тротиловый эквивалент • Евросоюз

В Одессе прогремел взрыв у отделения банка

В Одессе прогремел взрыв у отделения банка

Мощность взрывного устройства, сработавшего на окне отделения, 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Сейчас полиция разыскивает человека, подложившего взрывчатку. Багнет >>  сьогодні, 13:19

В Харькове 8 апреля неизвестные подорвали банкомат, расположенный по ул.Валдайская, и забрали из него деньги, в результате взрыва никто не пострадал. Телеграф >>

В апреле 2016 года неизвестный запустил в головной офис банка на Краснова реактивный противотанковый снаряд. Также, напомним, 25 апреля, в поселке Юрьевка Луганской области прогремел мощный взрыв на шахте "Схидкарбон". ГолосUA >>

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили, что в результате взрыва повреждена часть фасадной стены здания банка, внешняя и внутренняя стороны окна помещения. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

Известно, что взрыв произошел около часа ночи. UAtoday >>

ФОТО:

ГолосUA: В Одессе у отделения банка произошел мощный взрыв UAtoday: В Одессе произошел взрыв у банка Багнет: В Одессе прогремел взрыв у отделения банка

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