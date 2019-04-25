Информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, будет проверена. Наблюдатель >> сьогодні, 15:39
Будьте внимательны и информируйте правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах. Волнорез >>
Во время Пасхальных и майских праздников Управление Службы безопасности Украины в Одесской области призывает одесситов сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности. Об этом информирует 7 телеканал со ссылкой на пресс-службу СБ Украины. Наблюдатель >>