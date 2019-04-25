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оновлено
25.04.2019
16:03

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Мітки сюжету

• Управление Службы безопасности . • бдительность . • волнорез . • одесситы . • присмотр • Евросоюз

Одесситов призывают информировать СБУ о подозрительных предметах и лицах

Информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, будет проверена. Наблюдатель >>  сьогодні, 15:39

Будьте внимательны и информируйте правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах. Волнорез >>

Во время Пасхальных и майских праздников Управление Службы безопасности Украины в Одесской области призывает одесситов сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности. Об этом информирует 7 телеканал со ссылкой на пресс-службу СБ Украины. Наблюдатель >>


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