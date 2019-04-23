Во время обысков следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, обнаружили и изъяли украденные автоматы, патроны и заряды тротила. forUm >> сьогодні, 18:55

По результатам предварительного расследования, военнослужащего обоснованно подозревают в хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины) и похищении военнослужащим оружия и боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, совершенном в условиях особого периода ( часть 3 статьи 410 Уголовного кодекса Украины). НикВести >> сьогодні, 16:28

Следователи теруправления ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры Николаевского гарнизона на сегодняшний день завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего. ГолосUA >> сьогодні, 17:27

Досудебным расследованием установлено, что младший сержант-контрактник воинской части А2802 во время разгрузки оружия и боеприпасов, воспользовавшись отсутствием внимания других военнослужащих, похитил три автомата АК-74, военные патроны калибра 5,45 мм в количестве 114 штук и два заряда тротила. Nikolaev24 >> сьогодні, 18:10