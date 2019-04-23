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оновлено
23.04.2019
19:50

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• Уголовный кодекса Украины . • боеприпасы . • взрывчатка . • похищение . • тротил • Евросоюз

Разгружал боеприпасы: в Николаеве военный украл автоматы, патроны и взрывчатку

Разгружал боеприпасы: в Николаеве военный украл автоматы, патроны и взрывчатку

Во время обысков следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, обнаружили и изъяли украденные автоматы, патроны и заряды тротила. forUm >>  сьогодні, 18:55

По результатам предварительного расследования, военнослужащего обоснованно подозревают в хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины) и похищении военнослужащим оружия и боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, совершенном в условиях особого периода ( часть 3 статьи 410 Уголовного кодекса Украины). НикВести >>

Следователи теруправления ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры Николаевского гарнизона на сегодняшний день завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего. ГолосUA >>

Досудебным расследованием установлено, что младший сержант-контрактник воинской части А2802 во время разгрузки оружия и боеприпасов, воспользовавшись отсутствием внимания других военнослужащих, похитил три автомата АК-74, военные патроны калибра 5,45 мм в количестве 114 штук и два заряда тротила. Nikolaev24 >>

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего-контрактника, подозреваемого в краже трех автоматов, боеприпасов и взрывчатых веществ. Центр журналистсикх расследований >>

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НикВести: В Николаеве у военнослужащего изъяли автомат и боеприпасы, которые он украл во время разгрузки оружия ГолосUA: Разгружал боеприпасы: в Николаеве военный украл автоматы, патроны и взрывчатку Центр журналистсикх расследований: В Николаеве военнослужащий украл три автомата и боеприпасы во время разгрузки оружия

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