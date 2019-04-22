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оновлено
22.04.2019
23:13

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Мітки сюжету

• Общая площадь здания . • Харьков . • здание . • правоохранители . • территория • Евросоюз

За день в Харькове и области минировали 15 объектов

За день в Харькове и области минировали 15 объектов

На территории завода по улице Плехановской осмотрено около 1000 кв. метров общей площади здания и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуация граждан не проводилась. forUm >>  сьогодні, 21:26

Как ранее сообщал ХарківTimes, информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, заводе на проспекте Московском, ресторане на улице Кромской и двух школах 22 апреля не подтвердилась. Харків Times >>

Полиция проверила все 15 сообщений о заминировании объектов в Харькове и области, в ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. forUm >>

ФОТО:

Харків Times: Сообщения о заминировании 5 объектов в Харькове не подтвердились Харків Times: Ни одно из 15 сообщений о заминировании объектов в Харькове и области не подтвердилось

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Заминирование Южного вокзала, завода, ресторана и 2 школ не подтвердилось Харків Times
Ни одно из 15 сообщений о заминировании объектов в Харькове и области не подтвердилось Харків Times

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