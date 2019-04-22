На территории завода по улице Плехановской осмотрено около 1000 кв. метров общей площади здания и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуация граждан не проводилась. forUm >> сьогодні, 21:26
Как ранее сообщал ХарківTimes, информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, заводе на проспекте Московском, ресторане на улице Кромской и двух школах 22 апреля не подтвердилась. Харків Times >>
Полиция проверила все 15 сообщений о заминировании объектов в Харькове и области, в ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. forUm >>