На территории завода по улице Плехановской осмотрено около 1000 кв. метров общей площади здания и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуация граждан не проводилась. forUm >> сьогодні, 21:26

Как ранее сообщал ХарківTimes, информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, заводе на проспекте Московском, ресторане на улице Кромской и двух школах 22 апреля не подтвердилась. Харків Times >> сьогодні, 18:42