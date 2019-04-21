По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 16:43

Причина - поступившие около 13.00 сообщения о минировании объектов. Также эвакуируется аэропорт. ГолосUA >> сьогодні, 15:11