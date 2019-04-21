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оновлено
21.04.2019
18:00

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• Днепр . • аэропорт . • данные Главного управления . • палас . • плаз • Евросоюз

В Харькове «заминировали» аэропорт и три торговых центра

В Харькове «заминировали» аэропорт и три торговых центра

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>  сьогодні, 16:43

Причина - поступившие около 13.00 сообщения о минировании объектов. Также эвакуируется аэропорт. ГолосUA >>

21 апреля в Харькове эвакуируют посетителей торговых центров "Ашан" на ул.Героев труда, "Аве Плаза" на улице Сумской и гостиницы "Харьков Палас" на пр. Независимости. Об этом сообщили местные СМИ. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>


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