The post СБУ пресекла деятельность диверсионно-террористической группы спецслужб РФ на территории нашего государства - Василий Грицак appeared first on Наблюдатель. Наблюдатель >> вчора, 19:52

Полученные СБУ планы российских спецслужб свидетельствуют, что их террористическая деятельность не ограничивается Украиной под угрозой и страны, в частности Евросоюза. 056.ua — сайт города Днепропетровска >> вчора, 16:37

Оперативники контрразведки Службы задержали семерых участников группы, двое из которых являются кадровыми офицерами российских спецслужб. 057.ua — сайт города Харькова >> вчора, 17:15

В результате принятых СБУ мер российские спецслужбы в 2017 году отменили спецоперацию, но не отказались от организации террористического акта. Crime >> вчора, 17:51

В 2017 году Шутов по заданию спецслужб России лично осуществлял подготовку нового теракта, исполнителями которого должны были стать Комаричев и Дзортов. 057.ua — сайт города Харькова >> вчора, 18:35