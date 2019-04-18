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Наприклад: Василій Грицак
оновлено
18.04.2019
02:55

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Мітки сюжету

• Минаев . • диверсанты . • диверсионна . • сотрудник службы безопасности . • спецслужби • Евросоюз

Персони

СБУ задержали диверсионно-террористическую группу из России, которая взорвала автомобиль генерала Минобороны и планировала ещё несколько атак, - ФОТО

СБУ задержали диверсионно-террористическую группу из России, которая взорвала автомобиль генерала Минобороны и планировала ещё несколько атак, - ФОТО

The post СБУ пресекла деятельность диверсионно-террористической группы спецслужб РФ на территории нашего государства - Василий Грицак appeared first on Наблюдатель. Наблюдатель >>  вчора, 19:52

Полученные СБУ планы российских спецслужб свидетельствуют, что их террористическая деятельность не ограничивается Украиной под угрозой и страны, в частности Евросоюза. 056.ua — сайт города Днепропетровска >>

Оперативники контрразведки Службы задержали семерых участников группы, двое из которых являются кадровыми офицерами российских спецслужб. 057.ua — сайт города Харькова >>

В результате принятых СБУ мер российские спецслужбы в 2017 году отменили спецоперацию, но не отказались от организации террористического акта. Crime >>

В 2017 году Шутов по заданию спецслужб России лично осуществлял подготовку нового теракта, исполнителями которого должны были стать Комаричев и Дзортов. 057.ua — сайт города Харькова >>

С мая 2018 подготовку операции по ликвидации офицера украинской разведки осуществлял другой человек. Это гражданин Российской Федерации Куштов Башир Абдулхамидович. Волнорез >>

ФОТО:

057.ua — сайт города Харькова: Взорвали офицеров украинской разведки: СБУ задержала диверсантов спецслужб РФ, - ФОТО Crime: Работали на уничтожение разведки. СБУ разгромила банду российских киллеров-диверсантов 057.ua — сайт города Харькова: Взорвали офицеров украинской разведки: СБУ задержала диверсантов спецслужб РФ, - ФОТО, ВИДЕО Волнорез: СБУ пресекла деятельность диверсионно-террористической группы спецслужб РФ на территории нашего государства— Василий Грицак Відкритий: СБУ обезвредили деятельность группы спецслужб РФ

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СБУ пресекла деятельность диверсионно-террористической группы спецслужб РФ на территории нашего государства — Василий Грицак Наблюдатель

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