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оновлено
18.04.2019
02:55

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Мітки сюжету

• Минобороны . • доступ . • местонахождение . • разведчик . • спецслужби • Евросоюз

Стоимость секретной информации об украинцах доходит до 7000 гривен - военный прокурор

Стоимость секретной информации об украинцах доходит до 7000 гривен - военный прокурор

Доступ к базе Министерства внутренних дел, Нацполиции - 250-700 грн. Доступ к базе пересечения границы - 600-800 грн за одного человека. ГолосUA >>  вчора, 19:54

Именно посредством механизма несанкционированных доступов к базам правоохранительных органов и базам данных органов государственной власти террористы отследили и установили местонахождение украинского военного разведчика, генерала Максима Шаповала, убитого летом 2017 года, и военного разведчика, на которого напали 4 апреля этого года. «Доступ к базе видеонаблюдения Киева - 200-250 грн за одно авто. Факты >>

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время брифинга в Киеве 17 апреля назвал суммы, за которые можно получить информацию из закрытых баз данных. ГолосUA >>

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ГолосUA: Стоимость секретной информации об украинцах доходит до 7000 гривен  – военный прокурор

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