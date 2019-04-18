Доступ к базе Министерства внутренних дел, Нацполиции - 250-700 грн. Доступ к базе пересечения границы - 600-800 грн за одного человека. ГолосUA >> вчора, 19:54

Именно посредством механизма несанкционированных доступов к базам правоохранительных органов и базам данных органов государственной власти террористы отследили и установили местонахождение украинского военного разведчика, генерала Максима Шаповала, убитого летом 2017 года, и военного разведчика, на которого напали 4 апреля этого года. «Доступ к базе видеонаблюдения Киева - 200-250 грн за одно авто. Факты >> вчора, 15:12