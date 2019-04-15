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оновлено
15.04.2019
20:31

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Мітки сюжету

• взрывные устройства . • госпитализация . • расстройство . • совершение уголовных преступлений . • электродетонатор • Евросоюз

Пособник боевиков, который готовил теракт в Северодонецке, признан невменяемым

После выхода из указанного болезненного состояния обвиняемый будет направлен в распоряжение судебно-следственных органов. Луганский радар >>  сьогодні, 13:31

Прокуратурой Луганской области поддержано обвинение в отношении жителя Северодонецка за приготовление к террористическому акту, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области. Остров >>

В дальнейшем мужчина намеревался заложить рядом с одним из указанных объектов взрывное устройство. Tribun >>

В ноябре 2017 года сотрудниками Службы безопасности Украины на стадии подготовки разоблачена противоправная деятельность мужчины, который за денежное вознаграждение передавал информацию о местах размещения административных зданий (прокуратуры и полиции) г. Северодонецк, места дислокации подразделений, участвующих в проведении АТО и их количественный состав, вооружение, условия охраны и в дальнейшем собирался заложить рядом с одним из указанных объектов взрывное устройство. Луганский радар >>


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