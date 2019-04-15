После выхода из указанного болезненного состояния обвиняемый будет направлен в распоряжение судебно-следственных органов. Луганский радар >> сьогодні, 13:31

Прокуратурой Луганской области поддержано обвинение в отношении жителя Северодонецка за приготовление к террористическому акту, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области. Остров >> сьогодні, 13:11

В дальнейшем мужчина намеревался заложить рядом с одним из указанных объектов взрывное устройство. Tribun >> сьогодні, 13:30