После выхода из указанного болезненного состояния обвиняемый будет направлен в распоряжение судебно-следственных органов. Луганский радар >> сьогодні, 13:31
Прокуратурой Луганской области поддержано обвинение в отношении жителя Северодонецка за приготовление к террористическому акту, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области. Остров >>
В дальнейшем мужчина намеревался заложить рядом с одним из указанных объектов взрывное устройство. Tribun >>
В ноябре 2017 года сотрудниками Службы безопасности Украины на стадии подготовки разоблачена противоправная деятельность мужчины, который за денежное вознаграждение передавал информацию о местах размещения административных зданий (прокуратуры и полиции) г. Северодонецк, места дислокации подразделений, участвующих в проведении АТО и их количественный состав, вооружение, условия охраны и в дальнейшем собирался заложить рядом с одним из указанных объектов взрывное устройство. Луганский радар >>