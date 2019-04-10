Полицейские принимают меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению уголовного преступления. RUpor.info >> сьогодні, 13:25

Изъятое они направили в Кировоградский НИЭКЦ МВД.

Никто из местных жителей не пострадал. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Полицейские принимают меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

6 апреля 2019 года в центре Северодонецка в результате взрыва гранаты во дворах жилых домов погиб 52-летний местный житель.

По данным полиции, пострадавших нет Вчера, 9 апреля, около 21:00 в Кропивницком в многоэтажном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Кировоградской области.

Инцидент зафиксировали на улице Вокзальной. При осмотре специалисты обнаружили повреждение электрощитовой, а также фрагменты, внешне похожие на корпус от взрывного устройства.