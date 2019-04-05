Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем главы СБУ Василия Грицака скандального экс-руководителя сумского СБУ Владислава Косинского. Ракурс >> сьогодні, 13:09

Косинский был назначен на должность руководителя ГУ СБУ в Сумской области в феврале 2017 года. Job-sbu.org >> сьогодні, 12:41