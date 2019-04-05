Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем главы СБУ Василия Грицака скандального экс-руководителя сумского СБУ Владислава Косинского. Ракурс >> сьогодні, 13:09
Косинский был назначен на должность руководителя ГУ СБУ в Сумской области в феврале 2017 года. Job-sbu.org >>
В феврале 2018 года депутаты Сумского облсовета обратились к президенту относительно увольнения Косинского, заявляя, что он вместо выполнения своих прямых должностных обязанностей на территории пограничной области увлекся политическими интригами и крышеванием криминальных схем, а также занимается поддержкой подрывной деятельности ряда лиц. Ракурс >>