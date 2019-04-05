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Наприклад: Петро Порошенко
оновлено
05.04.2019
16:24

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Мітки сюжету

• Буткевич . • Косинский . • руководитель . • сайт главы государства . • увольнение • Евросоюз

Персони

Порошенко назначил скандального экс-начальника СБУ Сумщины заместителем Грицака

Порошенко назначил скандального экс-начальника СБУ Сумщины заместителем Грицака

Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем главы СБУ Василия Грицака скандального экс-руководителя сумского СБУ Владислава Косинского. Ракурс >>  сьогодні, 13:09

Косинский был назначен на должность руководителя ГУ СБУ в Сумской области в феврале 2017 года. Job-sbu.org >>

В феврале 2018 года депутаты Сумского облсовета обратились к президенту относительно увольнения Косинского, заявляя, что он вместо выполнения своих прямых должностных обязанностей на территории пограничной области увлекся политическими интригами и крышеванием криминальных схем, а также занимается поддержкой подрывной деятельности ряда лиц. Ракурс >>


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