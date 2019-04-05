Сообщение В Луганской области месячник добровольной сдачи оружия только начался, а уже есть первые результаты появились сначала на Луганский радар. Луганский радар >> сьогодні, 13:07
Согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности", - напоминают полицейские. Tribun >>
Полиция призывает жителей сдавать оружие и боеприпасы, которые незаконно у них хранятся. Луганский радар >>