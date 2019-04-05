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оновлено
05.04.2019
16:24

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Мітки сюжету

• Северодонецка . • боевые припасы . • боеприпасы . • взрывчатые вещества . • месячник добровольной сдачи • Евросоюз

Жители Северодонецка и Беловодска добровольно сдали оружие и боеприпасы

Сообщение В Луганской области месячник добровольной сдачи оружия только начался, а уже есть первые результаты появились сначала на Луганский радар. Луганский радар >>  сьогодні, 13:07

Согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности", - напоминают полицейские. Tribun >>

Полиция призывает жителей сдавать оружие и боеприпасы, которые незаконно у них хранятся. Луганский радар >>


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