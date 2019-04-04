Должен выжить вследствие полученных травм. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 16:10
Установлено, что 36-летний подозреваемый несколько дней назад прибыл на территорию Украины из России. Телеграф >>
Человек, который в ночь на 4 апреля 2019 года около 02:00 подорвался на парковке на улице Вильямса в Киеве во время попытки установить взрывное устройство на автомобиль, принадлежащий одному из действующих сотрудников ГУР Минобороны, является гражданином Киргизии с паспортными данными Алексей Ломако. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>