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оновлено
04.04.2019
21:51

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Мітки сюжету

• Брянск . • Киргизия . • Минобороны . • ломака . • подрывник • Евросоюз

Взрыв авто украинского разведчика: установлена личность подрывника

Взрыв авто украинского разведчика: установлена личность подрывника

Должен выжить вследствие полученных травм. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>  сьогодні, 16:10

Установлено, что 36-летний подозреваемый несколько дней назад прибыл на территорию Украины из России. Телеграф >>

Человек, который в ночь на 4 апреля 2019 года около 02:00 подорвался на парковке на улице Вильямса в Киеве во время попытки установить взрывное устройство на автомобиль, принадлежащий одному из действующих сотрудников ГУР Минобороны, является гражданином Киргизии с паспортными данными Алексей Ломако. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>


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