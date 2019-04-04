В результате взрыва пострадал еще один припаркованный автомобиль. Взрыв произошел при пневматическом испытании трубы. Газа в ней не было. Центр журналистсикх расследований >> вчора, 18:15

Водитель БМВ, который в момент взрыва находился в припаркованной машине, говорит, что чувствовался едкий запах газа. forUm >> вчора, 15:20

Машину отбросило на трамвайные рельсы. При этом было повреждено дорожное покрытие. «По предварительной информации, взрывного устройства не было, пострадавших нет. ГолосUA >> вчора, 16:36

В результате взрыва пострадал еще один припаркованный автомобиль - «Тойота». У него вылетело заднее стекло. Gottstat.com >> вчора, 17:45