В результате взрыва пострадал еще один припаркованный автомобиль. Взрыв произошел при пневматическом испытании трубы. Газа в ней не было. Центр журналистсикх расследований >> вчора, 18:15
Водитель БМВ, который в момент взрыва находился в припаркованной машине, говорит, что чувствовался едкий запах газа. forUm >>
Машину отбросило на трамвайные рельсы. При этом было повреждено дорожное покрытие. «По предварительной информации, взрывного устройства не было, пострадавших нет. ГолосUA >>
В результате взрыва пострадал еще один припаркованный автомобиль - «Тойота». У него вылетело заднее стекло. Gottstat.com >>
По всей видимости, взрыв произошел под землей. Центр журналистсикх расследований >>