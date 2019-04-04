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оновлено
04.04.2019
00:44

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• Одесса . • видимость . • госпитализация . • станция Большого Фонтана . • тойота • Евросоюз

В Одессе взорвался автомобиль: машина перекрыла движение трамваям

В Одессе взорвался автомобиль: машина перекрыла движение трамваям

В результате взрыва пострадал еще один припаркованный автомобиль. Взрыв произошел при пневматическом испытании трубы. Газа в ней не было. Центр журналистсикх расследований >>  вчора, 18:15

Водитель БМВ, который в момент взрыва находился в припаркованной машине, говорит, что чувствовался едкий запах газа. forUm >>

Машину отбросило на трамвайные рельсы. При этом было повреждено дорожное покрытие. «По предварительной информации, взрывного устройства не было, пострадавших нет. ГолосUA >>

В результате взрыва пострадал еще один припаркованный автомобиль - «Тойота». У него вылетело заднее стекло. Gottstat.com >>

По всей видимости, взрыв произошел под землей. Центр журналистсикх расследований >>

ФОТО:

Gottstat.com: В Одессе прогремел мощный взрыв Центр журналистсикх расследований: В Одессе прогремел взрыв под припаркованным авто - повреждено дорожное покрытие

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